الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من 'عواقب وخيمة' بسبب مشروع قانون للهجرة

الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من 'عواقب وخيمة' بسبب مشروع قانون للهجرة
الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

نددت الأمم المتحدة بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني، واعتبرت انه يتعارض مع القانون الدولي.

العالم - اوروبا

وشددت الأمم المتحدة على أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد "يتعارض" مع القانون الدولي.

وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان مشترك إن مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".

وحذر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتحدة عن هذا الملف في بيانهما من أن هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".

وهذا النص المثير للجدل، أقره البرلمان البريطاني ليل الاثنين-الثلاثاء وهو يعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء، ريشي سوناك، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.

ولا يزال يتعين على الملك تشارلز الثالث، التوقيع على النص ليصبح قانونا ساري المفعول، لكن هذه "المصادقة الملكية" مجرد إجراء شكلي.

روابط ذات صلة

الجوع والفقر الغذائي الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانيا + فيديو

شولتس: نعمل على "أحدث قانون هجرة في العالم"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع اسقاط ثلاث مقاتلات للجيش.. الدعم السريع تعلن انضمام مجموعة من الجيش السوداني لصفوفها

روسيا تسحب الضمانات الأمنية لاتفاق الحبوب الأوكرانية

الأمم المتحدة تحذر بريطانيا من 'عواقب وخيمة' بسبب مشروع قانون للهجرة

تحذير أممي لكل العالم من ظاهرة 'إل نينيو' لا تطاق!

برنامج بانوراما.. قوة الردع الايرانية تبعد الخيارات العسكرية وهجمات روسية رداً على استهداف جسر القرم

بالفيديو.. تحذير أممي يدعو العالم إلى الاستعداد لموجات حرّ أکثر شدة وخطورة