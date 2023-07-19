دولة عربية تصبح رائدة في شراء الحبوب الروسية

العالم - روسيا

ونشر اتحاد مصدري الحبوب الروسي على "تلغرام" بيانا مقتضبا، أعلن فيه أن السعودية أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسية، في النصف الأول من الشهر الأول للموسم الزراعي 2024/2023.

وبحسب بيانات الاتحاد، فقد بلغت مشتريات السعودية 450 ألف طن، منها 290 ألف طن من القمح.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الاثنين الماضي، أن اتفاقية الحبوب انتهت، في 17 يوليو/ تموز الجاري، ولكن روسيا ستعود على الفور إلى تطبيق الاتفاقية بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن روسيا أبلغت يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برفضها تمديد اتفاقية الحبوب.