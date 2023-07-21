مسيرات حاشدة في إيران تنديدا بالإساءة للقرآن الكريم في السويد

العالم - خاص بالعالم

وهنا أمام السفارة السويدية في طهران صدحت الحناجر بشعارات تؤكد التمسك في الحفاظ على القران الكريم وإدانة حرمة هتك المقدسات الدينية والاديان السماوية.

جموعُ المصلين في العاصمة طهران وباقي المحافظات انطلقوا عقب صلاة الجمعة في مسيرات وتظاهرات ونظموا وقفات وجميعها تحمل الهدف نفسه نصرة الأسلام وكتابه المقدس.



اهانة القران غير مقبولة ومرفوضة نحن هنا لنحافظ على قرآننا مستلهمين تحركنا هذا من الامام الخميني والثورة الاسلامية، وتنفيذ ما يتوجب علينا اتجاه ربنا كما ذكر في كتابه العزيز

يتجهون الى اهانة مقدساتنا بهذه الاساليب، لانهم لم يستطيعوا مواجهة القران من الناحية العلمية، وهذه ليست حرية تعبير عبر اهانة مقدسات اكثر من مليار مسلم،

'ان اهانة السويد للقرآن الكريم، لن تؤثر ابدا على قدرة ونهج الاسلام، إنها تبرز مدى خباثة وحقد الحكومة السويدية في سماحها لهكذا أفعال مشينة،



وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أكد لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في اتصال هاتفي إن تكرار هذه الأفعال بحجة حرية التعبير أمر غير مقبول وغير مبرر داعيا السويد أن تنهي هذا النوع من النفاق وترويج العنف الذي له تداعيات وخيمة.



الوزير السويدي برر بالقول إن الشرطة السويدية تصدر تصاريح للتجمعات وليس لاساءة القرآن معلنا ادانة حكومته لهذا التصرف.



وكانت الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويدي في طهران وأبلغته بإدانتها الشديدة للتطاول على المقدسات الإسلامية والتدنيس المتكرر للقرآن الكريم محملة الحكومة السويدية مسؤولية إيذاء مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.



الى ذلك وجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش طالب فيها بادانة هذا العمل فوراً ، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

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