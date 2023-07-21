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الحلبوسي يجتمع بنواب تقدم لبحث ورقة 'الاتفاق السياسي' و'العفو العام'

الحلبوسي يجتمع بنواب تقدم لبحث ورقة 'الاتفاق السياسي' و'العفو العام'
الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

ترأس رئيس مجلس النواب العراقي، زعيم حزب تقدم، محمد الحلبوسي، الاجتماع الدوري لنواب الحزب من أجل مناقشة مجمل تطورات الساحة السياسية.

العالم _العراق

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي،فإن الأخير "شدد على ضرورة تعزيز دور نواب حزب تقدم داخل اللجان النيابية وما ينعكس على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".

وأكد الاجتماع "أهمية متابعة ما تضمنته ورقة الاتفاق السياسي من تعهدات وقوانين، وفي مقدمتها قانون العفو العام ومراحل إقراره، إذ تقرر تشكيل لجنة داخلية تكون مهمتها متابعة الاجراءات المتخذة لتطبيق ما ورد في تلك الورقة، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تتسبب في أي تأخير قد يطال تنفيذ بنودها".

وبحث الاجتماع ايضاً "جملة ملفات تنظيمية للحزب والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة".

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الحلبوسي يجتمع بنواب تقدم لبحث ورقة 'الاتفاق السياسي' و'العفو العام'