الصحة الإيرانية: تسجيل وفاتين بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي، اليوم السبت، تم تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) واجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 371 ألف و 796 شخصا لغاية الآن.

و تابعت: حتى الآن، تم إجراء 56 مليون و 972 ألف و 317 اختبارًا لكورونا في البلاد.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 600 ألفا و 889 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

يذكر أن في الأسبوع الماضي سجلت أيام بدون وفيات بكورونا في البلاد في فترة 15و 16و 17 و 19 و 20 و 21 تموز/ يوليو الجاري.