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فيديو.. مواجهات عنيفة جماعات مسلحة في شمال حلب

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

قُتل وجرح 7 عناصر على الأقل من جماعات مسلحة تابعة للجيش التركي في مدينتي اعزاز و الباب شمال حلب، وسط استنفار وقطع للطرقات العامة وحالة رعب تخيّم على المدنيين.

العالم- سورية

وقال نشطاء في منطقة الباب، شمال حلب، إن مواجهات عنيفة نشبت صباح السبت بين جماعات مسلحة تابعة للجيش التركي، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، موضحين أن المواجهات شملت عدداً من المناطق والقرى المجاورة لمدينة الباب (50 كيلومتراً شمال شرقي حلب).

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مسلحين اثنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما أصيبت عائلة تتألف من امرأة و3 أطفال بجروح خطيرة جراء الاشتباكات في قرية حزران، شمال حلب.

من جانب اخر اعلنت تنسيقيات المسلحين: ان الجيش التركي استهدف بقذائف المدفعية مواقعا لقسد قي قرية الدبس ومحيط طريق m4 بريف ناحية عين عيسى شمال الرقة .

كما ارسل "التحالف الدولي" قافلة مكونة من 20 شاحنة تحتوي على أسلحة ومعدات لوجستية إلى قواعده العسكرية بريف الحسكة.

هذا واستشهد أربعة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المسلحين بسيارة كانت تقلهم شرق قرية التوينان بريف سلمية الشرقي بريف حماة .

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