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'الهجوم الأوكراني المضاد'..

'زيلينسكي' يطمن الغرب متباهيا!..و'بوتين' يخيبه

'زيلينسكي' يطمن الغرب متباهيا!..و'بوتين' يخيبه
الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

سعى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى طمأنة الحكومات الغربية القلقة من التقدم البطيء للهجوم العسكري المضاد الذي تشنه كييف على القوات الروسية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

قال زيلينسكي:"إن العملية على وشك أن "تزيد في السرعة"!!!.

فيما أكد زيلينسكي، يوم أمس، على استمرار جهود صد القوات الروسية في أوكرانيا منذ أسابيع، أشار إلى أن تأخر إطلاق الهجوم المضاد، يرجع لعدم كفاية الذخائر والأسلحة والألوية المدربة بشكل جيد، مما منح روسيا الوقت لتقوية دفاعاتها.

وأصر الرئيس الأوكراني،على أن الأوضاع على جبهات القتال الأمامية على وشك "التحول"، مكررا دعوته للحلفاء لتزويد قواته بالمزيد من الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المقاتلة المتطورة.

وقال: "نحن نقترب من لحظة يمكن فيها للإجراءات ذات الصلة أن تتسارع، لأننا نتجاوز بالفعل بعض مواقع الألغام ونقوم بإزالتها".

وجاءت تطمينات ودعوات زيلينسكي الجديدة، خلال حديثه إلى قادة الأمن الدوليين في منتدى "آسبن" بالولايات المتحدة، والذي سيطرت المناقشات المرتبطة بوتيرة الهجوم المضاد لأوكرانيا لصد القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، على جدول أعماله.

من جانبه،أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقال بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأحد في موسكو، أنه لا يوجد تأثير للهجوم الأوكراني المضاد، موضحا أنه "قائم ولكنه فشل".

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