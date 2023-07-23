إنطلاق مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" وسط إيران

العالم- ايران

وبدات المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية من مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" عصر اليوم الاحد بكلمة السر "يا حسين (ع)" من قبل قائد القوة الجوية العميد طيار حميد وحيدي في منطقة أنارك العامة بأصفهان (وسط)، بمشاركة قواعد القوة الجوية بقيادة قاعدة "الشهيد بابائي".

وقال العميد طيار علي رضا رودباري، المتحدث باسم مناورات الاقتدار الجوي "فدائيو الولاية" الحادية عشرة للقوة الجوية: بعد نشر الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة ، منذ الأيام السابقة من قواعد القوة الجوية للجيش، في قاعدة "الشهيد بابائي" ومنطقة الرمي "ابو عطا" في منطقة انارك باصفهان، سيتم تنفيذ اساليب مواجهة هجمات القوات المعادية من خلال استخدام تكتيكات جديدة.

وأضاف: تشارك في هذه المناورات بصورة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى قاعدة "الشهيد بابائي"، قواعد "الشهيد لشكري" في طهران ، "الشهيد نوجه" في همدان ، "الشهيد دوران" في شيراز ، "الشهيد ياسيني" في بوشهر ، "الشهيد عبدالكريمي" في بندر عباس ، "الشهيد وحدتي" في دزفول ، "الشهيد فكوري" في تبريز ، "الشهيد حبيبي زهام" في مشهد، "الشهيد حسيني" في بيرجند، "الاخوة الشهداء دلحامد" في تشابهار.