معارك السودان تدخل يومها الـ 100 والجيش يؤكد سيطرته على محيط القيادة العامة

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وذكر الجيش أيضا أنه قصف أهدافا لقوات الدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم، وأكد أن قواته تسيطر على شارع النيل ومحيط القيادة العامة بالعاصمة.

ونشرت قوات العمل الخاص (القوات الخاصة) التابعة للجيش - يوم الأحد- مقاطع مصورة قالت إنها لعمليات تمشيط واسعة تقوم بها في شارع النيل ومحيط القيادة العامة.

وانتشرت القوات الخاصة في شارع النيل بالقرب من كلية الهندسة جامعة الخرطوم، بالإضافة إلى شارع الجامعة المؤدي للقصر الرئاسي من الناحية الجنوبية، وعند مدخل جسر النيل الأزرق المتاخم لمحيط قيادة الجيش.

وأشار عدد من ضباط الجيش الذين تحدثوا في أثناء انتشارهم إلى أنهم على بعد أمتار من القصر الرئاسي، وأنهم يستعدون لعملية اقتحامه "التي لن تتأخر كثيرا".

يذكر أن القصر الرئاسي يقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ بداية المعارك منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري للوکالات إن مسيّرات للدعم السريع هاجمت أهدافا للجيش في حي الوادي بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأوقعت جرحى في صفوفه.

من ناحية أخرى، قال الجيش السوداني الأحد إن 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة نقل مدنية في مطار بورتسودان بسبب عطل فني.

وأفاد الجيش بأن الطائرة، وهي من طراز أنتونوف، تعطلت أثناء إقلاعها قبل تحطمها، وأن هناك طفلة نجت من الحادث.