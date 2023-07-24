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الكيان يتآكل من الداخل!

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

يواجه كيان الاحتلال مصيرا حاسما مع تصويت الكنيست على مشروع قانون "المعقولية" الذي يتيح تمرير التشريعات القضائية التي تسعى إليها حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي خلقت حالة من الانقسام غير المسبوق في أوساط الصهاينة، حيث وصف رونين بار رئيس "الشاباك"، الوضع في كيانه بأنه "مقلق جدا"، معربًا عن خشيته من انتشار الفوضى والعنف.

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