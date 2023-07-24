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مناورات "فدائيو الولاية": عمليات قتالية جوية ناجحة لطائرات ميغ 29 وأف 14

مناورات
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث بأسم مناورات "فدائيو الولاية" الجوية، انه تم في اليوم الثاني من المرحلة العملياتية للمناورات ، تنفيذ العمليات القتالية الجوية لمقاتلات ميغ 29 وإف 14 بنجاح.

العالم - ايران

وقال العميد الطيار علي رضا رودباري: في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية من المناورات ، كانت عمليات الاستعراض والعمليات القتالية الجوية في ظروف الاشتباك ومشهد المعركة الفعلي باستخدام مقاتلات ميغ 29 واف 14 فوق منطقة العمليات بإطلاق Chaf و Flare .

واضاف: تم تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي فوق جزر الخليج الفارسي ، وجمع معلومات الإشارات ، والتنصت الإلكتروني والتصوير بواسطة طائرات الاستطلاع والدوريات البحرية P3F ، وعمليات الإنقاذ بواسطة طائرات الطوارئ الجوية من طراز C-130 في المنطقة العامة.

واختتم المتحدث بأسم مناورات "فدائيو الولاية -11" الجوية قوله: في هذه المناورات، نفذت عمليات انزال المعدات بنجاح في منطقة العمليات بخبرة ومهارة طياري القوة الجوية بواسطة طائرات من طراز C-130 .

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