مناورات "فدائيو الولاية": عمليات قتالية جوية ناجحة لطائرات ميغ 29 وأف 14

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وقال العميد الطيار علي رضا رودباري: في اليوم الثاني من المرحلة الرئيسية من المناورات ، كانت عمليات الاستعراض والعمليات القتالية الجوية في ظروف الاشتباك ومشهد المعركة الفعلي باستخدام مقاتلات ميغ 29 واف 14 فوق منطقة العمليات بإطلاق Chaf و Flare .



واضاف: تم تنفيذ عمليات التزود بالوقود الجوي فوق جزر الخليج الفارسي ، وجمع معلومات الإشارات ، والتنصت الإلكتروني والتصوير بواسطة طائرات الاستطلاع والدوريات البحرية P3F ، وعمليات الإنقاذ بواسطة طائرات الطوارئ الجوية من طراز C-130 في المنطقة العامة.



واختتم المتحدث بأسم مناورات "فدائيو الولاية -11" الجوية قوله: في هذه المناورات، نفذت عمليات انزال المعدات بنجاح في منطقة العمليات بخبرة ومهارة طياري القوة الجوية بواسطة طائرات من طراز C-130 .