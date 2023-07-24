عبداللهیان: إيران ترحب بالتقدم في محادثات السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان

العالم - ايران

وشرح وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين بطهران مع نظيره الارميني آرارات ميرزويان، المشاورات التي جرت بين الوزيرين.



وقال عبداللهيان: تحظى منطقة جنوب القوقاز بأهمية خاصة في سياسة إيران الخارجية، ونرحب بالتقارب بين دول هذه المنطقة، ونرحب بالتقدم في محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان، وتركز إيران بنشاط على مسار الحوار والسلام في القوقاز.



واضاف وزير الخارجية: إن منطقة القوقاز يجب ألا تتحول إلى ساحة للصراع بين القوى، وإن تحويلها إلى ساحة منافسة سيؤخر السلام في منطقتنا ويخلق تحديًا خطيرًا في المنطقة.



وتابع قائلا: تحدثت اليوم مع زميلي حول مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، فقد انتهت فترة النظام القائم على الحرب وحان الوقت لإقامة نظام قائم على السلام في القوقاز، السلام الشامل والمستدام هو سلام قضى على أسس الحرب والصراع، ويتطلب هذا السلام استخدام لغة الصداقة والتعاون بين الحكومات والشعوب.



وأضاف قائلا: نعتقد أن أي مفاوضات يجب أن تتم في جو متوازن بموافقة الطرفين وحسن تقديرها وأن تؤدي إلى نتائج ملموسة تتماشى مع حقائق المنطقة ومصالح الطرفين.



وقال وزير الخارجية: ناقشنا وتبادلنا الآراء حول العلاقات الثنائية بين إيران وأرمينيا وبحثنا سبل تطوير وتعميق العلاقات الثنائية وتنفيذ مشاريع محددة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي السنوات الأخيرة تم اتخاذ خطوات جيدة في مجال تطوير العلاقات مع البلد المجاور والصديق أرمينيا، وهناك قدرات جيدة لتطوير التعاون.



واردف يقول: إننا نتحرك بجدية للوصول إلى سقف التبادل التجاري البالغ مليار دولار وزيادته إلى ثلاثة مليارات دولار، وتم اتخاذ خطوات مهمة، ويشكل حضور وزير الخارجية الأرميني في طهران بهدف رئيسي واحد في مسألة العلاقات الثنائية، وهو المتابعة الجادة للاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين رئيس الجمهورية آية الله رئيسي ورئيس وزراء ارمينيا باشينيان في اجتماعهما الأخير.



واختتم وزير الخارجية قائلا: إن البلدين لديهما قدرات تكاملية في مجال النقل والزراعة والصناعة، ونحن نحاول تطوير تعاوننا في مجال الغاز والكهرباء، كما إن الخط الثالث لنقل الكهرباء من أرمينيا إلى إيران مدرج في جدول أعمالنا .

من جانبه قال وزير خارجية أرمينيا ان جمهورية إيران الإسلامية كانت وستظل صديقة لانظير لها بالنسبة لنا .

وعبر عن ارتياحه لوجوده في طهران ، وقال: "بالنسبة للمجتمع الأرميني ، فإن العلاقات التاريخية الغنية مع الدولة الشقيقة والصديقة إيران مهمة" ولطالما كانت إيران وستظل صديقة فريدة بالنسبة لنا ، خاصة في التغلب على التحديات القائمة.

وصرح وزير خارجية أرمينيا أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو تقدم ديناميكي ، مما يشير إلى أفق جديد في التعاون بين البلدين.

ووصف ميرزويان اجراءات التفاعل بين برلماني البلدين بانها مهمة واضاف "اليوم اكدنا على ضرورة ارساء الاستقرار والامن في جنوب القوقاز ووضعت زميلي في صورة عملية تطبيع العلاقات بين اذربيجان وارمينيا".

وقال ان : "إعلان ألماتي وبنوده تلعب دورًا مركزيًا بالنسبة لنا ، وضمان أمن الحدود على أساس وحدة الأراضي أمر مهم بالنسبة لنا". ومن المهم بالنسبة لنا تشكيل آلية دولية مستقرة للمحادثات مع باكو وان اذربيجان تبنت بدلا من الحوار وضع سياسة التطهير العرقي مع ابناء ناغورني قره باغ في جدول اعمالها.

وأضاف وزير خارجية أرمينيا انه منذ 15 يونيو ، توقف إرسال الطعام والمرضى إلى أرمينيا وتسود أزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ ، ويجري انتهاك جسيم للمعايير الإنسانية الدولية وللإعلان الثلاثي الصادر في تشرين الثاني / نوفمبر.

وقال: إننا نقدر المواقف المحددة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يخص وحدة اراضي أرمينيا وأود أن أؤكد التصميم السياسي والاستعداد لكبار قادة أرمينيا لتعميق وتطوير العلاقات مع إيران على أساس المصالح والاحترام المتبادلين.

ودعا ميرزوفيان أمير عبد اللهيان لزيارة يريفان.

كما كرر وزير خارجية أرمينيا دعوة رئيس وزراء أرمينيا لآية الله رئيسي لزيارة يريفان.