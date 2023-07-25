الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العتبة العلوية المقدسة تهيِّئ المساحات الخاصة بإقامة شعيرة المشاعل الحسينية

العتبة العلوية المقدسة تهيِّئ المساحات الخاصة بإقامة شعيرة المشاعل الحسينية
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

باشرت الكوادر الخدمية في قسم الشؤون الهندسية والفنية أعمالها الميدانية بفرش المحيط الخارجي للصحن الحيدري الشريف المتمثلة بصحن الإمام الحسين (عليه السلام) لإقامة شعيرة حمل المشاعل بمادة الرمل خدمةً للمواكب الحسينية في مدينة النجف الأشرف.

العالم - العراق

وقال المهندس المشرف علي الصفار في تصريح للمركز الخبري:" ضمن رعاية العتبة العلوية المقدسة للشعائر الحسينية وضمن برنامج تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لمواكب العزاء الحسيني باشرت كوادر قسم الشؤون الهندسية بعملية إكساء المنطقة المخصصة لشعيرة حمل المشاعل الحسينية في صحن الإمام الحسين (عليه السلام) ضمن أعمال المرحلة الأولى".

وأكّد الصفار، على أن " الهدف من عملية الإكساء الحفاظ على المعالم الخاصة بصحن الإمام الحسين (عليه السلام)، مع توفير أرضية مناسبة لحركة حاملي المشاعل، وقد باشرنا بتنفيذ العمل بدعم وإسناد ميداني من أقسام الآليات وحفظ النظام والشؤون الخدمية والوحدات التابعة لقسم الشؤون الهندسية والفنية ".

وأضاف: "المساحة المخصّصة لإقامة الشعيرة قاربت 3 آلاف متر مربع وبكمية رمل 525 متراً مكعبَّاً وبسمك 10- 15سم ، كمرحلة أولى ثم المرحلة الثانية من عملية الإكساء ستكون في شارع الجواهري خدمةً للمواكب المعزية".

روابط ذات صلة

أهالي حمص يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين(ع) بمشاركة واسعة

وزير لبناني: الحسين ليس لفئة أو لمذهب إنّه رمزٌ للإنسانية جمعاء وهكذا نكون مع الحسين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مكملات غذائية تمنع تطور الزهايمر

ما أسباب زيادة الإصابة بالسكري بين الأطفال والمراهقين؟

الصحة العالمية تحذر.." الوضع الحالي داخل السودان بلغ مستويات خطيرة"

انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي" لبحرية الجيش والحرس الثوري

السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة

زيت الزيتون يقلل خطر الخرف