امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يجتمع بنظيره الروسي في جوهانسبرغ

العالم - ايران

وفي هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ على هامش اجتماع مجموعة بريكس ، تباحث الجانبان حول التعاون بين طهران وموسكو في مختلف المجالات الأمنية وكذلك مكافحة الإرهاب والتصدي للثورات الملونة.

ويُعقد اجتماع كبار ممثلي الأمن من الدول الأعضاء في البريكس والدول الصديقة لهذه المنظمة الأمنية والاقتصادية الإقليمية في جوهانسبرغ حاليًا.

وحسب البيان الصادر عن مجلس الامن القومي الروسي: تمت في اول اجتماع بعد تعيين احمديان في منصبه الجديد، مناقشة ومراجعة قضايا مثل استمرار الحوار المنتظم بين مجلسي الأمن القومي في البلدين؛ حوارات توفر إمكانية تنسيق التعاون بين روسيا وإيران في مجموعة واسعة من القضايا الأمنية الدولية والإقليمية ، فضلاً عن مكافحة الإرهاب ، ومواجهة الثورات الملونة ، الى جانب تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية.

وفي لقاء آخر عقد اليوم في جوهانسبرغ، وصف المساعد الخاص لرئيس البرازيل ، خلال لقائه مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، إيران بأنها شريك موثوق لتوسيع العلاقات الاقتصادية في غرب آسيا، وأعلن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ايران في مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق ، وفي لقاء مع "وانغ يي" ، سكرتير لجنة السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني ، أكد أحمديان على ضرورة تحديد آليات لتحقيق المصالح المشتركة للدول ذات التوجهات المشتركة ، واشار إلى الحقائق الجديدة للنظام الدولي ، وقال: "من هذا المنظار ، نسعى لتوسيع التعاون مع الصين في الترتيبات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف".

واعلن المسؤول الصيني دعم بلاده لعضوية إيران في مجموعة بريكس ، وقال أن "إيران هي شريك استراتيجي للصين ، والصين تدافع عن وحدة أراضي إيران وحقوقها المشروعة".