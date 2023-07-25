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الشباب الإرهابية تتبناه!..

هجوم انتحاري بمقديشو يقتل 20 جنديا صوماليا

هجوم انتحاري بمقديشو يقتل 20 جنديا صوماليا
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

قتل ما لا يقل عن 20 جنديا صوماليا، في هجوم انتحاري استهدف معسكرا للتدريب في العاصمة مقديشو.

العالم - افريقيا

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء عن عضو البرلمان الصومالي محمد إبراهيم معلمو، قوله: "إن الهجوم شنه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، واستهدف أكاديمية جالي صياد العسكرية التي تضم متطوعين عسكريين".. مشيرا إلى أنه أوقع أيضا نحو 60 جريحا.

وأضاف: "إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الهجوم، فيما أعلنت حركة الشباب التابعة لتنظيم (القاعدة) الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم.

الجدير ذكره أن مناطق عدة في الصومال تشهد عمليات إرهابية في ظل انتشار مجموعات من حركة "الشباب"، الأمر الذي أوقع المئات من الضحايا.

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