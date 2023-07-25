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على هامش اجتماع 'بريكس'..

مسؤول روسي يحذر من 'إنعدام الأمن الغذائي العالمي'..

مسؤول روسي يحذر من 'إنعدام الأمن الغذائي العالمي'..
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على موسكو تنذر "بعواقب وخيمة" على سوق الغذاء العالمي.

العالم - روسيا

وأضاف أن القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي لا يمكن حلها ما لم تتم إزالة ما وصفها "بالعراقيل غير المشروعة" التي يضعها الغرب أمام الشركات الروسية.

ونقلت صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الحكومية تصريحات باتروشيف، الذي كان يتحدث إلى مسئولين أمنيين آخرين من دول مجموعة بريكس في جنوب أفريقيا.

وتضم المجموعة دول جنوب أفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا.

وانتهى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الأسبوع الماضي، بعد انسحاب روسيا، على الرغم من عرض قدمته الأمم المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسهيل إعادة بنك روسي إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية عبر البنوك مقابل تمديد الاتفاق.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن اتفاق تصدير الحبوب خفض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم 20%.

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