شاهد.. رسائل معجزة الانجاز البحري العسكري الايراني رغم الحظر الغربي

وقال حرب في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ابرز هذه الرسائل التي يوجهها هذا الصاروخ للمجتمع الدولي ولاعداء ايران خصوصاً بانها تتقدم باستمرار رغم كل الحظر والحصار والعدوان على مصالحها، وبات هذا الحظر والحصار لا تجدي نفعاً ولا يؤثر على حركة التطور امام الارادة والعزيمة للشعب الايراني وقواته المسلحة.

واوضح، ان الاصرار الايراني على احراز هذا التقدم والتصنيع المتطور هو احدى الرسائل الاساسية من هذا الاعلان، هذا اولاً، وثانياً ان هذا السلاح بكل مكوناته هو صناعة ايرانية محلية محضة، وهذا له دلالات على مستوى العالم، لان الدول التي يمكنها ان تصنع سلاحها بنفسها كاملة قليلة في العالم، خاصة وان الاكثرية الساحقة من دول العالم الثالث تعتمد في دفاعها وبناء قدراتها العسكرية على الدعم الخارجي واستيراد التكنولوجيا والاسلحة، بينما ايران تعتبر من الدول القليلة في العالم التي يمكنها ان تصنّع سلاحها من الالف الى الياء بيدها تقنياً وبجهود عقول علمائها، معتبراً ان هذه ميزة اساسية وتأكيد على المكانة التي احرزتها ايران رغم الحصار والعدوان والتضييق عليها.

واضاف، ان الرسالة الثالثة والاساسية التي وجهها صاروخ ابومهدي، ان ايران هذه لن تكف للدفاع عن برنامجها الصاروخي وانه خارج نطاق التفاوض النووي، ومن حقها ان تطور اي سلاح وتنمية قدراتها الدفاعية لكي تدافع عن نفسها، رغم المطالبات الدولية والمحاولات الاسرائيلية ادخال القوة الدفاعية الايرانية ضمن معادلات الحوار حول البرنامج النووي الايراني.

هذا وقد دشنت وزارة الدفاع الإيرانية خط إنتاج صاروخ الشهيد أبو مهدي، وقامت بتسليمه لبحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية بحضور وزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني، وقائد بحرية الحرس العميد علي رضا تنغسيري، ونائب قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال حمزة علي كاوياني.