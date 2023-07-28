الجنرال عبد الرحمن تشياني يعلن رئاسته للمجلس الانتقالي في النيجر

العالم - خاص بالعالم

وقال الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن:"في عهد الرئيس بازوم كان هناك 'خطاب سياسي' أراد أن يجعل الناس يعتقدون أنّ 'كلّ شيء على ما يرام' بينما هناك 'الواقع القاسي مع ما يحمله من موت ونازحين وإذلال وإحباط".

الرئيس المخلوع لا يزال محتجزاً منذ صباح الأربعاء في القصر الجمهوري في مقر إقامته الخاص داخل الجناح العسكري للحرس الرئاسي؛ وقال في أول تعليق بعد عزله إن المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل ستُصان

فرنسا أكدت أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي الوحيد للبلاد، كما طالبت المجتمع الدولي بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطيا. وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده لدعم فرض عقوبات على منفذي الانقلاب الخطير.

وأدان الاتحاد الأوروبي بشدّة الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل

الولايات المتحدة اعلنت انها راسخة في مساندتها للديمقراطية في النيجر وتدعم اتخاذ إجراءات في مجلس الأمن الدولي لخفض التصعيد ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان النظام الدستوري.

رد الفعل الأميركي الفرنسي القوي يفسره محللون بأن الولايات المتحدة وباريس تتخوفان من استغلال روسيا لحالة الانقلاب في النيجر وتعميق نفوها عبر مجموعة فاغنر، فضلا عن الخوف من استغلال التنظيمات الإرهابية الفوضى والتمدد بأراضي النيجر، أو تدفق الهجرة غير الشرعية إلى الغرب.

وعلى خط الأزمة ظهر رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين؛ الذي أشاد بالانقلاب ووصفه بأنه تحرير للنيجر من مستعمريها الغربيين؛ وعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام.

وبينما ترد تقارير حول العوامل الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب وانها قد تكون نتيجة الصراع داخل النظام وبين زعماء الحزب الحاكم؛ تميل في الوقت عينه معظم التقارير الإعلامية الدولية إلى تناول ما يجري في النيجر عبر الصراع بين القوى الدولية في الساحل أو في سياق التنافس الغربي الروسي.

وذكر موقع 'ميديا بارت' الفرنسي أنه من الواضح أن النيجر دخلت عالم الانقلابات العسكرية في الساحل الافريقي التي تتميز بالتقارب مع روسيا وبتنامي المشاعر المعادية لفرنسا.

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