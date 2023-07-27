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وقفة احتجاجية نصرة للقرآن الكريم ببعلبك شرق لبنان

وقفة احتجاجية نصرة للقرآن الكريم ببعلبك شرق لبنان
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

نظمت معاهد أجيال النور وقفة احتجاجية نصرة للقرآن الكريم في مقام السيدة خولة بمدينة بعلبك شرق لبنان، شارك فيها حفظة وقراء القرآن وجمع من الأهالي.

العالم- لبنان

وتخلل الوقفة كلمة لمدير المعاهد الشيخ مهدي الاحمر وأداء نشيد حسين مولانا.

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