الشرطة السويدية تسمح بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

العالم- اوروبا

وذكرت قناة "SVT" التلفزيونية السويدية، أن شرطة ستوكهولم سمحت بمظاهرة يوم الجمعة المقبل، يتم خلالها حرق التوراة أمام سفارة كيان الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة السويدية، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وذكر المنظم في طلبه أنه يعتزم "إحراق التوراة بولاعة".

ووصف هذا الإجراء بأنه "مطالبة بحقوق الأطفال في السويد التي يتم انتهاكها بشكل منهجي"، وسيشارك في الوقفة أربعة أشخاص.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً عبر عن نيته بتنظيم تظاهرة وإحراق الإنجيل في جزيرة ريدارهولمن في ستوكهولم.

وتدرس شرطة ستوكهولم الآن عدة طلبات للاحتجاج، تضمنت نية بحرق الكتب المقدسة.