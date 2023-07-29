مراسلة العالم تنقل أجواء المسيرة الحسينية الحاشدة بيوم عاشوراء وسط لندن

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى أنه تبدأ مسيرة العاشر من محرم بالانطلاق من اهم المعالم في بريطانيا وهو قوس النصر، حيث تنطلق بعد قليل الى اهم الشوارع والمعالم في بريطانيا وبعد ذلك ستصل الى شارع داونينغ ستريت.

وبينت مراسلتنا برفع مئات المسلمين الموالين لأهل البيت (عليهم السلام) في العاصمة البريطانية لندن، أيديهم ملبين نداء الإمام الحسين (عليه السلام)،رافعين المصاحف الشريفة على الرؤوس احتجاجاً على التجاوز بحقّ المقدسات الدينية وخرجوا في مسيرة لإحياء ذكرى العاشر من محرم.

وحمل المشاركون في المسيرة، أعلامًا خُطت عليها شعارات حسينية، وصدحت حناجرهم بذكر الحسين (عليه السلام) وصحبه وأهل بيته.

وكلن قد دعا المجلس الحسيني في العاصمة البريطانية لندن، أمس الجمعة، إلى إعلان يوم العاشر من المحرّم مناسبة وطنية يطلقونَ عليها بيوم الحسين عليه السلام العالمي في المملكة المتحدة وجميع دول العالم، تعظيماً لذكرى عاشوراء الأليمة.



وقال المجلس، في بيان، إنه “يدعو بأن يكون يوم العاشر من المحرّم هذا العام (يوم الحسين عليه السلام العالمي) في بريطانيا وجميع دول العالم”، مهيباً “بجميع المسلمين في العالم وجميع المراكز والمؤسسات والمدارس الإسلامية بالمشاركة في المسيرات العاشورائية في يوم الحسين العالمي”.



وذكر البيان بأن “اليوم السبت الموافق للعاشر من المحرّم ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ستشهد العاصمة البريطانية لندن خروج مسيرة حسينية حاشدة لاستذكار الواقعة الأليمة، فضلاً عن رفع المصاحف الشريفة على الرؤوس احتجاجاً على التجاوز بحقّ المقدسات الدينية ومطالبة السلطات الدولية بوضع قوانين تجرم الاعتداء على القرآن الكريم”.



ولفت البيان إلى أن “المسيرة ستنطلق في الساعة الـ (12 ظهراً) من منطقة (ماريل آرج)”، فيما ناشد جميع الذين سيشاركون بالمسيرة “بإحضار المصاحف الشريفة لرفعها على الرؤوس خلال المسيرة؛ لإيصال رسالة الى العالم بالاستنكار والتنديد وإيقاف التجاوز على حرمة كتاب الله (عزّ وجل)”.

يذكر ان المجلس الحسيني في العاصمة لندن ينظم سنوياً مسيرة حسينية راجلة في العاشر من المحرم ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف الأليمة، وتشارك بها أطياف متعددة ومن ثقافات مختلفة، كما ترفع بها راية للإمام الحسين (عليه السلام) سيصل طولها هذا العام الى (120) متراً، ورفدت العتبة الحسينية المقدسة مسيرة هذا العام بكمية (20 ألف) نسخة من واجهة القرآن الكريم لحملها في المسيرة التي ستنطلق وسط العاصمة البريطانية لندن.

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