فيصل المقداد في طهران والاعلان عن انشاء مصرف إيراني سوري مشترك 

العالم - خاص بالعالم

جدول أعمال الزيارة تضمن بدء تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي إلى دمشق قبل نحو شهرين.

حيث أعلنت لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين ايران وسوريا عن التوصل إلى تفاهم لانشاء مصرف ايراني سوري مشترك، وذلك ضمن خمس عشرة اتفاقية تعاون تم التوقيع عليها بين البلدين.

زيارة المقداد تتزامن ايضا مع التطورات الميدانية شرقي وشمالي شرق سوريا، حيث التحشيد الأميركي مع الجماعات المسلحة المدعومة من واشنطن لاسيما قسد.

تحشيد يخفي مشروعا أميركيا قديما جديدا يهدف إلى إعادة واشنطن وبقوة إلى المشهد السوري، مع ارتفاع عدد الجنود الاميركيين في الشمال السوري من 500 الى1500.



هذا التطور يحتم من وجهة نظر طهران الإسراع في انسحاب القوات الاميركية من الاراضي السورية ما يسهل التوصل الى حل سياسي سلمي في تلك المناطق



دمشق من جهتها تبدو أكثر استعدادا لمواجهة اي تطورات في سياق التغييرات الميدانية للوجود الاميركي في اراضيها، حيث يجب على الاحتلال الاميركي الانسحاب والا هناك الكثير من الطرق لاخراجه.



ما خرجت به زيارة المقداد إلى طهران من تأكيد على التعاون الاقتصادي، وأيضا التنسيق الكامل والمستمر لمواجهة التحديات الامنية، يظهر استعداد هذين البلدين لمواجهة التحركات الاميركية في سوريا، والتي تخفي اهدافا مشبوهة لا يخرج من سياقها تقسيم سوريا والاستيلاء على نفطها بمساعدة من الجماعات المسلحة التي ترعاها واشنطن.

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