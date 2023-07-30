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بوتين: جاهزون للاشتباك مع الأمريكيين في سورية

بوتين: جاهزون للاشتباك مع الأمريكيين في سورية
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ روسيا لا تريد اشتباكاً عسكرياً مباشراً مع الولايات المتحدة الأميركية في سورية، لكنها مستعدة لأي سيناريو، وذلك في وقت ازدادات فيه الاتهامات المتبادلة بين الجانبين بشأن حركة الطيران الحربي في الأجواء السورية، وتسجيل انتهاكات.

العالم - سوريا

وخلال مؤتمر صحفي، للحديث عن نتائج القمة الروسية – الأفريقية الثانية التي جرت فعالياتها في مدينة سان بطرسبورغ، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لفت بوتين، إلى أنّ العديد من الدول الأفريقية، ما زالت تعاني من الإرهاب، وتحقيق الأهداف الاقتصادية غير وارد في ظل هذا الواقع، مؤكدًا أنّ روسيا تسعى لتأمين المعدات العسكرية للعديد من دول القارة الأفريقية، وأنّ الدول الأفريقية تشتري السلاح الروسي ولا تخشى الضغوط الغربية.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الحديث مع رؤساء الدول الأفريقية بشأن أوكرانيا كان طويلاً، وموضوعياً، مؤكداً أنّ الدول الأفريقية تفكر بشكل صادق في كيفية إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وبين بوتين أن وقف إطلاق النار غير وارد مع استمرار الهجمات الأوكرانية، وأن المبادرة الأفريقية للأزمة في أوكرانيا قد تكون أساساً، يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام.

الرئيس الروسي كشف أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يلتقيا، في موسكو أو أنقرة.

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بوتين: جاهزون للاشتباك مع الأمريكيين في سورية

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