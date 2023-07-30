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المجلس العسكري: قمة الإيكواس تخطط لتدخل عسكري في النيجر

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصدر المجلس العسكري في النيجر بيانا حول المواقف الأفريقية والغربية الداعية للعدول عن الانقلاب على السلطة.

العالم إفريقيا

وقد اتهم المجلس العسكري في النيجر دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) بالتخطيط لتدخل عسكري في العاصمة نيامي.

وقال المجلس إن القمة تأتي للمصادقة على خطة للعدوان على النيجر، مشيرا إلى أن تلك الخطة وضعت بمشاركة دول أفريقية من خارج المجموعة، إضافة إلى دول غربية.

وأضاف المجلس العسكري أنه يذكر دول مجموعة الإيكواس ومن وصفهم بالمغامرين بعزمهم الصادق على الدفاع عن الوطن، حسب تعبير البيان.

إلى ذلك تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في العاصمة النيجرية نيامي تنديدا بما أسموه التدخل الفرنسي في أمور بلادهم.

وحاول المتظاهرون اقتحام السفارة قبل أن تفرقهم الشرطة باستخدام قنابل مسيلة للدموع.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد فرنسا، كما قام المحتجون بإحراق العلم الفرنسي معربين عن دعمهم للانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

كما شهدت السفارة الأميركية أيضا تجمعا مناهضا للسياسات الأميركية بالمناسبة.وقال قصر الإليزيه نقلا عن الرئيس إيمانويل ماكرون إن أي شخص يهاجم الرعايا والجنود الفرنسيين سيرى ردا فوريا وشديدا.

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