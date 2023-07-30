ما وراء كواليس الاساءة للمقدسات الإسلامية

العالم - نقطة تواصل

وبحث برنامج " نقطة تواصل "قضية تنقل هذا الاعتداء المنهج على أقدس مقدسات المسلمين مستفزا لمشاعر المسلمين في اقطار الكرة الارضية من السويد الى الدنمارك وهولندا.

يسلط البرنامج الضوء على تفاعل نشطاء البحرين في مختلف المنصات الرقمية على مقاطع الفيديو التي تتعلق بجريمة الاعتداء على مقدسات المسلمين القرآن الكريم حيث أظهر فيديو غضب العالم الاسلامي من حرق المصحف الشريف حيث الغضب العربي والاسلامي بعد تكرار جريمه الاساءه والاعتداء وما وراء كواليس الاساءة التي يقف من ورائها الكيان الاسرائيلي، حيث ضجت المنصات الرقمية في دول الخليج الفارسي بعدد كبير من الهاشتاغات ومنها "القران كتاب الله"، "القران هويتنا"، "القرآن دستور الانسانية"، "القرآن الكريم خط احمر".

كما عرض البرنامج تغريدة لجابر الحربي على تويتر قائلا:" ان تبادر الدول العربية بادانة واستنكار الفعل الاجرامي والعنصري الذي قام به متطرف سويدي بتصريح وحماية من سلطات السويد وهو حرق المصحف الشريف، فهذا امر جيد، ولكن ماذا بعد؟.. المطلوب خطوات عملية تجاه هذه الدول لوقف الاعمال التي تستهدف الاسلام والمسلمين ومقدساتنا".



واستعرض البرنامج مقطع فيديو من دوله قطر التي صادرت كل المنتجات السويدية في احد المراكز التجارية لدعوة لمقاطعتها".

كما غرد رؤوف غوزي على تيك توك قائلا:" ماذا يمكن ان يجني الجهلاء الكفار من حرق اوراق المصحف، هي لا تنقص من كتاب الله ودينه شيء لتعجل بالمزيد من الغضب والسخط والعقاب، افلم يتعلمون من الوباء كوفيد، الذي قتل منهم ملايين ويزيد ، ام لم يتفهمون ظروف الحرب بين سفيه اوكرانيا وسفيه روسيا.. ستكون عليهم حسرات باذن الله".

كما بحث البرنامج ما تداوله النشطاء البحارنة لمقطع فيديو لوزير الداخلية البحريني التي لا تزال تصريحاته تلقى صداها في الشارع البحريني كونه اتخذ بعض القرارات التي قيدت اجراءات على مراسم عاشوراء هذا العام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...