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غضب في مواقع التواصل بسبب الاساءة المتكررة للمصحف الشريف في السويد

غضب في مواقع التواصل بسبب الاساءة المتكررة للمصحف الشريف في السويد
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الحكومات العربية والاسلامية بالرد على الاساءة المتكررة للمصحف الشريف ومعاقبة السويد، مؤكدين على ضرورة مقاطعة السلع السويدية.

العالم - نبض السوشيال

وتسببت الاساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد موجة غضب جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات واسعة بسبب سماح السلطات السويدية لشخص بحرق نسخة من المصحف الشريف.

ووقع هذا العمل العدواني للمرة الثالثة في غضون شهر في السويد ، فيما زعمت وزارة خارجية السويد في بيان أن هذا البلد يرفض بشدة أي عمل ينم عن كراهية الإسلام وتدنيس للقرآن أو أي كتاب مقدس آخر .

وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ستوكهولم ردا على الاساءة المتكررة للقرآن الكريم في السويد، ان ملياري مسلم وجميع أحرار العالم شهدوا باعين دامعة اليوم تدنيس القرآن الكريم .

وأعلنت السفارة عبر صفحتها على تويتر: حرق القرآن في السويد من جديد. هذه المرة أمام مقر السلطة التشريعية لهذا البلد! ، قد اثار مشاعر ملياري مسلم وجميع أحرار العالم شهدوا تدنيس القرآن الكريم اليوم وعيونهم تذرف الدموع .

وصرحت السفارة الإيرانية في ستوكهولم: "من الغرابة أكثر أن يقول رجال الدولة السويديون إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء بسبب ضرورة حماية حرية التعبير !!!

وطالب نشطاء عرب ومسلمين في مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة البضائع السويدية ومعاقبة البلد الذي سمح بالاعتداء على القرآن الكريم، وسمح بإهانة مشاعر مئات الملايين من المسلمين في العالم.

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