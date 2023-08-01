احتكاك اميركي متعمد مع روسيا في سوريا والسبب..

العالم- خاص بالعالم

وقال سيمر أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم إن القوات الأمريكية المحتلة أتت إلى الأراضي السورية بداعي الإحتلال وحرب داعش، لكنهم بعدما قالوا انهم هزموا داعش، أبقوا علی احتلالهم للأراضي السورية بداعي دعم جماعات أخرى، فيما جاءت القوات الروسية الی سوريا لدعم الشرعية والجيش العربي السوري.

وأكد أنه كان من الضروري وجود تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة كدولتين كبيرتين، من أجل تفادي أي صدام مباشر، لكن يبدو أن التفاهمات التي منعت حصول أي احتكاك بينهما سابقاً انتهت أو أوشكت علی الإنتهاء. وشدد أيوب علی ان الطرفين بدءا إحتكاكاً مقصوداً تباشر به الولايات المتحدة لجس نبض روسيا حيال وجودها في سوريا.

وأوضح ان الولايات المتحدة تريد ان تفهم ان سوريا لاتزال ساحة استراتيجية لايمكن التخلي عنها بالنسبة لروسيا؛ ام أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا أضعفت الدور الروسي في سوريا.

وأشار أيوب الی تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لاوروف خلال شهر مايو كشف أنذاك عن دعم الولايات المتحدة لجماعات إرهابية مسلحة من أجل إنشاء ما يسمى بجيش الحر. وأكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا جاءت إلى سوريا لمحاربة الجماعات الإرهابية وبما ان الولايات المتحدة تريد إعادة إحياء هذه الجماعات، فإن روسيا مستعدة لضربها أينما وجدت؛ وهذا ما حدث فعلاً فقد ضربت قاعدة التنف، حيث كانت توجد ما سميت بمغاوير الثورة.

ورأی ان هذا الموقف يثبت ان روسيا لا تتخلى عن دورها في سوريا وعن دعم الشرعية في سوريا مدعومة بالحكومة السورية والجمهورية الإسلامية والمقاومة.

وتوقع ايوب ان يمتد الصراع الجاري في الساحة الأوكرانية إلى ساحات أخرى يمكن أن تكون في افريقيا بعد نتيجة الإنقلاب في النيجر والساحة السورية لاتزال هي الأساس كون وجود سوريا في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد علی ان محاولات واشنطن عرقلة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تأتي في هذا السياق مشيراً الی المحاولات التي تلت فشلها في عرقلة عودة سوريا للجامعة العربية من اجل منع سوريا من الاستفادة من عودتها للحضن العربي.