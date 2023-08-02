استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الاهداف

العالم - ايران

المناورات التي شاركت فيها مختلف الأنظمة والمعدات المحلية المنتجة في الصناعات الدفاعية القائمة على المعرفة في البلاد، شهدت استخدام قوارب قاذفة للصواريخ تصل سرعتها الى 90 عقدة وطائرات بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد وسفن مزودة بذكاء اصطناعي وطائرات برمائية وصواريخ باليستية بحرية حيث قامت بتنفيذ عمليات ذكية ودقيقة في المناورات.

كما تم نقل وحدات التعبئة في محافظتي فارس وهرمزكان من الساحل إلى الجزيرة في أقصر وقت ممكن الى جانب استعراض بحري رائع وقوي بمشاركة طراد لشهيد الناصري ، طراد الشهيد مهدوي ، طراد الشهيد رودكي، وقوارب من فئة "رعد" وعوامات التعبئة البحرية وقاذفات صواريخ من فئة "ذو الفقار".

وألقى اللواء الركن حسين سلامي قائد الحرس الثوري كلمة في هذه المراسم .