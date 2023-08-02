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في إطار مناورات سلاح بحرية حرس الثورة الاسلامية ؛

استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الاهداف

استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الاهداف
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

شهدت مناورات القوات البحرية حرس الثورة الاسلامية، صباح اليوم الاربعاء ، استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المجهزة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الأهداف المحددة مسبقا حيث اصابت اهدافها بدقة.

العالم - ايران

المناورات التي شاركت فيها مختلف الأنظمة والمعدات المحلية المنتجة في الصناعات الدفاعية القائمة على المعرفة في البلاد، شهدت استخدام قوارب قاذفة للصواريخ تصل سرعتها الى 90 عقدة وطائرات بدون طيار يتم التحكم فيها عن بعد وسفن مزودة بذكاء اصطناعي وطائرات برمائية وصواريخ باليستية بحرية حيث قامت بتنفيذ عمليات ذكية ودقيقة في المناورات.

كما تم نقل وحدات التعبئة في محافظتي فارس وهرمزكان من الساحل إلى الجزيرة في أقصر وقت ممكن الى جانب استعراض بحري رائع وقوي بمشاركة طراد لشهيد الناصري ، طراد الشهيد مهدوي ، طراد الشهيد رودكي، وقوارب من فئة "رعد" وعوامات التعبئة البحرية وقاذفات صواريخ من فئة "ذو الفقار".

وألقى اللواء الركن حسين سلامي قائد الحرس الثوري كلمة في هذه المراسم .

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