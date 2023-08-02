شاهد.. مناورات بحرية للدفاع عن الجزر الايرانية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من جزيرة بوموسی ان المناورات بدأت فجر اليوم بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.

وأُطلق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاختبار جاهزية الدفاع عن حفظ أمن الخليجِ الفارسي والجزر الإيرانية.

واُزيح الستار خلال المناورات لأول مرة عن منظومة صواريخ 'قدير' وصاروخ 'فتح' المجهز بالذكاء الاصطناعي.

واستخدمت زوارق راجمةٌ للصواريخ، وطائرات وزوارق مسيّرة مزودة بالذكاء الاصطناعي، وطائرات جو-بحر، وأخرى بالستيةٌ بحريةٌ دقيقة.