الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مناورات بحرية للدفاع عن الجزر الايرانية

الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

انطلقت مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في ايران للدفاع عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي، وخاصة جزيرة بوموسى.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من جزيرة بوموسی ان المناورات بدأت فجر اليوم بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي، وقائد البحرية التابعة للحرس الأدميرال علي رضا تنكسيري.

وأُطلق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاختبار جاهزية الدفاع عن حفظ أمن الخليجِ الفارسي والجزر الإيرانية.

واُزيح الستار خلال المناورات لأول مرة عن منظومة صواريخ 'قدير' وصاروخ 'فتح' المجهز بالذكاء الاصطناعي.

واستخدمت زوارق راجمةٌ للصواريخ، وطائرات وزوارق مسيّرة مزودة بالذكاء الاصطناعي، وطائرات جو-بحر، وأخرى بالستيةٌ بحريةٌ دقيقة.

روابط ذات صلة

استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الاهداف

قائد بحرية حرس الثورة : لن نتوانى عن الدفاع عن وحدة أراضينا ابدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مناورات بحرية للدفاع عن الجزر الايرانية

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

إنضمام صاروخين جديدين مجهزين بالذكاء الاصطناعي لبحرية الحرس الثورة الاسلامية

في إطار مناورات سلاح بحرية حرس الثورة الاسلامية ؛ استخدام الطائرات والقوارب المسيرة المزودة بالذكاء الاصطناعي لتدمير الاهداف

قائد بحرية حرس الثورة : لن نتوانى عن الدفاع عن وحدة أراضينا ابدا

الجزائر تعارض التدخل العسكري في النيجر