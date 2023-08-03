مغادرة رياض سلامة... وانقلاب النيجر على الغرب

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سلامة سيواجه دعاوى قضائيَةً كثيرَةً داخل لبنان وخارجَه، إضافة إلى مذكرة توقيف دولية صدرت بحقه.

الأمر بالنسبة لكثيرين في لبنان لا يتوقف على رياض سلامة، فمحاكمة الرجل يجب أن تمتد إلى كل من ساهم في خراب الاقتصاد والوضع المعيشي طوال عقود.

مغادرة رياض سلامة منصبه كان موضوعا مهما بالنسبة للناشطين على مواقع التواصل.

"غازي يحيى" علق هنا: "شفنا شو صار فينا من جهبذ اختصاصي رياض سلامة وهندساته المالية. ولو كان قانوني ما كان ساهم بتمويل أكتر من عشرين سنة من أموال المودعين. خرب بيوت المودعين وحرامي العصر من فوايد غير شرعية له ولزبانيته."

"ناصر" أيضا علق: يجب أن يتم القصاص على المجرم رياض سلامة، عشرات القتلى بسبب منع الدواء عن الناس، أطفال ماتوا لعدم تأمين الدواء ورفض انقاذ العشرات وهو يعرفهم بالأسماء، برقبته نهر دم، وسرقة أربعة مليارات دولار.

أما النائب السابق في البرلمان اللبناني "نجاح واكيم" فعلق: لأنه مطلوب إلى العدالة غادر رياض سلامة البنك المركزي إلى جهة مجهولة.. الصفرا.. لم يتحرك القضاء.. أما قادة هذه "الدولة" فإنهم مشغولون بقضية "مصيرية" سخيفة وهي إنتخاب رئيس للجمهورية.. ها ها ها... ما المرادف لكلمة "القضاء" في لبنان؟ القدر.

02. حين تبدأ رحلة الهجرَةِ بحثا عن الأمان في مكان آخر فينتهي بك الأمر وسط الصحراء.. مهاجرون أفارقة تم العثور عليهم وسط الصحراء على الحدود بين ليبيا وتونس.

حرس الحدود الليبي قال إن المهاجرين كانوا يعانون من العطش الشديد والإجهاد وسط الصحراء.

الحرس الليبي اتهم تونس بإرسال هؤلاء إلى الحدود وتركهم هناك.. طبعا هذه الحادثة تأتي بعد مواجهات شهدتها مدينة صفاقس التونسي بين مهاجرين أفارقة وأهالي المدينة، ما دفع بالسلطات كما يقول ناشطون إلى إخراج المهاجرين من تونس.

وكان هناك تفاعل ومواقف متباينة حول هذا الموضوع في مواقع التواصل.

حساب "دو جو" كتب: مهاجرين من السودان والنيجر والتشاد ومالي وغيرها من الدول الأفريقية لهم أمل في الهجرة الغير شرعية عن طريق تونس والمغرب وليبيا، وللأسف الكثير منهم من غرق في البحر ومنهم من تاه في الصحراء.. من المتسبب في تشريدهم و تفقيرهم؟ أليس الاتحاد الأوروبي من خلال سرقة ثرواتهم؟

"سوسن إبراهيم" بدورها غردت: دخلوا مهاجرين إلى تونس، وسببوا العديد من المشاكل والجرائم، تمادوا وأعلنوا أنهم أفارقة وأن من حقهم الأرض وأن التونسيون ليسوا بأفارقة.. مؤامرات بين إيطاليا وفرنسا وغيرهم لمنع هؤلاء الأفارقة من الوصول لهم، علما أن بلدان هولاء غنية بالثروات التي تنهبها فرنسا.

وإلى هذا التعليق من "وجدان بوعبدالله" التي غردت: لجنة حقوق الإنسان في ليبيا تحمل السلطات التونسية المسؤولية القانونية والإنسانية عن موت مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وتقول إن تونس افتعلت هذه الأزمة الإنسانية على حدودها مع الجانب الليبي وتوظيفها لغايات سياسية بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي.

03. هل تنتفض أفريقيا في وجه الغرب؟ سؤال بدأ يُطْرَح بقوة بعد الانقلاب الذي شهدته النيجر ضد الرئيس محمد بازوم، وخلق كابوسا للولايات المتحدة وأوروبا.

تحذيرات غربية لقادة الانقلاب وذلك خوفا على مصالح الدول الغربية في النيجر وأفريقيا، لاسيما ما يتعلق بالثروات الهائلة في القارة السمراء.

لكن في المقابل النيجر ومعها بوركينا فاسو ومالي أعلنت التمرد وقررت وقف تصدير اليورانيوم والذهب إلى واشنطن وباريس.. فهل بدأت حقا عملية الانتفاض على الغرب في أفريقيا؟

من التلعيقات الكثيرة حول ما يجري في النيجر وأفريقيا لدينا تعليق من "محمد أمين" وفيه: أفريقيا تستفيق.. رئيس بوركينافاسو العقيد الشاب إبراهيم تراوري يقرر حظر تصدير اليورانيوم البوركينابي نحو كل من فرنسا و أميركا... بوركينافاسو أعلنت أمس رفقة مالي أن أي اعتداء على جارتهم النيجر يعتبر إعلان حرب.

"عبد الحميد جودي" أيضا علق: "قرار فرنسا الجربة إجلاء رعاياها من النيجر بداية من اليوم يحمل دلالتين: توقعها لفوضى خلاقة بمفهومها ومن تدبيرها لإعادة الرئيس المخلوع. واقتناعها أخيرا بانتهاء هيمنتها على القرار الرسمي للنيجر وبالتالي الانسحاب الآمن وتجنيب رعايها النزعة الانتقامية."

أخيرا مع حساب "ماشي أنا" الذي كتب: الغير شرعي هو نهب فرنسا لثروات النيجر و غيره من دول أفريقيا فرنسا هي سرطان أفريقيا.

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