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بلينكن يتهم روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز"

بلينكن يتهم روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

ادعى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ان روسيا تستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز" حسب تعبيره ، وذلك خلال حديثه في مجلس الأمن الدولي.

العالم - الامريكيتان

وأعرب وزير الخارجية عن امتعاضه من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، لكنه لم يذكر أن الغرب لا يفي بالتزاماته تجاه موسكو، كما كرر بلينكن الفرضية القائلة بأن العقوبات الغربية لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال بلينكن: "نحن ممتنون لتركيا والآخرين لعملهم لاستعادة صفقة الحبوب. يجب على كل عضو في هذا المجلس وكل عضو في الأمم المتحدة أن يقول لموسكو: كفى، توقفوا عن استخدام البحر الأسود كابتزاز"، حسب تعبيره.

ويذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بنيتها وقف العمل بها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشار في وقت سابق إلى أن الغرب لم يف بالتزاماته بموجب الصفقة على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

وأشار بوتين عدة مرات إلى أن الغرب استغل الصفقة لاستيراد القسم الأكبر من الحبوب لسد احتياجاته، في حين أن هدف الصفقة الرئيسي هو إمداد الدول الفقيرة والمحتاجة بالحبوب، وهذا الشرط لم يتحقق أبدًا.

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