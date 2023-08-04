الاطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الشعر

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وفي إطار الأسباب المرتبطة بالتغذية يقول الخبراء إن هناك ثلاث أنواع من الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها للتخلص من المشكلة:
1- الأطعمة السكرية والكربوهيدرات المكررة..
-الآثار طويلة الأمد لتناول هذه الأطعمة يمكن أن ترتبط بشكل خاص بتساقط الشعر وترققه.
-زيادة مستويات الأنسولين الناتجة عن تناول الكثير من الاطعمة السكرية يمكن أن تتلف الأوعية الدموية على نطاق واسع، مما يقلل من كميات الأوكسجين والمغذيات الدقيقة التي تصل إلى بصيلات الشعر.
-تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية وألوان غذائية، لأنها تزيد من الجذور الحرة في فروة رأسنا، مما يتسبب في تلف بصيلات الشعر.
2- اللحوم الحمراء
-تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية يزيد الالتهاب ويرفع نسب هرمون الذكورة الذي يؤدي إلى التساقط.
-كما ثبت أن اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق رفع نسبة الكوليسترول في الدم وانسداد الشرايين.
3- بعض أنواع السمك
-الزئبق الموجود في أنواع مختلفة من الاسماك المعبأة، غالبا ما يرتبط بتساقط الشعر عند تناوله بكميات زائدة.
-كلما كانت السمكة أكبر، زادت مستويات الزئبق.
-تجنب الأسماك مثل الماكريل وسمك أبو سيف والتونة في نظامك الغذائي إذا كنت تعاني بالفعل من تساقط الشعر أو ترققه.
-ينصح بدلاً من ذلك باختيار الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق مثل سمك القد والسلمون.