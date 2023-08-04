جماهير طولكرم تشيع جثمان الشهيد محمود أبو سعن

العالم- فلسطين

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وصولًا إلى منزل عائلته في مخيم نور شمس؛ لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وودع ذوو الشهيد ابنهم بالورود والزغاريد عملا بوصيته التي جاء فيها: “رشوني بالورد والياسمين وزغردولي”.

وأديت الصلاة على الشهيد أبو سعن في مسجد الروضة في الحي الغربي من مدينة طولكرم، عقب صلاة الجمعة، قبل أن تنطلق مسيرة تشييعه إلى المقبرة الغربية وسط هتافات تندد بجرائم الاحتلال وتدعو للثأر وتصعيد المقاومة والسير على درب الشهداء.

واستشهد، فجر اليوم الجمعة، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأفادت وكالة وفا نقلا عن شهود عيان، بأن الشاب محمود أبو سعن (18 عاما)، أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة صفر، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وأعلن الاطباء هناك استشهاده متأثرا بجروحه.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم طولكرم، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام.