شاهد.. تصعيد جديد بين أوكرانيا وروسيا

العالم - خاص بالعالم

وكالة الملاحة الأوكرانية قالت في بيان على موقعها الاكتروني، وأسمته البيان التحذيري إن ستة موانئ روسية على البحر الأسود تقع في منطقة خطر الحرب مضيفة أن التحذير يشمل موانئ أنابا ونوفوروسيسك وجيليندجيك وتوابسي وسوتشي وتامان.

التحذير الأوكراني هذا يأتي بعد تعرض ناقلة نفط روسية لهجوم بزوارق أوكرانية مسيرة بالقرب من مضيق كيرتش وايضا بعد استهداف قاعدة بحرية روسية في نورفورسيسك بالبحر الأسود.

تصعيد أوكرانيا وتحذيراتها في البحر الاسود قابلة ايضا تهديد روسي باستهداف المزيد من المؤانئ الاوكرانية حيث أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إلى أن موسكو ستشن مزيدا من الضربات والهجمات على الموانئ الأوكرانية ردا على هجمات كييف على سفن روسية وهدد بالحاق اضرار واسعة لاوكرانيا ردا على افعالها في البحر الاسود.

واكد ميدفيديف ان من اسماهم المخادعين والمختلين لا يفهمون سوى القسوة والقوة مضيفا انه من الواضح أن الضربات على أوديسا وإزمايل وأماكن أخرى لم تكن كافية للاوكرانيين لكي يتعلمون الدرس حسب تعبيره.



ومع ارتفاع لغة التهديد والضربات العسكرية في الموانئ والبحار انطلقت في مدينة جدة السعودية محادثات حول الحرب في أوكرانيا وذكرت مصادر اعلامية ان المحادثات تجري بمشاركة اربعين دولة وقالت كييف ان هذه المحادثات صعبة بالنظر إلى التباينات بين الدول المشاركة فيها لكنها تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام، وتأمل أن يخرج الاجتماع باتفاق على مبادئ أساسية حول الضغط على روسيا لايقاف الحرب حسب تعبيرها. من جهته قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ستراقب اجتماع جدة لإستيضاح أهدافه ومقاصده.