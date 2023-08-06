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كييف في مرمى..

صواريخ كروز الروسية تقصف 'هدفا استراتيجيا" في عدة مواقع أوكرانية

صواريخ كروز الروسية تقصف 'هدفا استراتيجيا
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

استهدفت القوات الروسية بضربة صاروخية ،مساء يوم أمس، مباني شركة تصنيع الطائرات "موتور سيش" التي تديرها اوكرانيا منذ عام 2022 بهدف المساعدة في الجهد الحربي ومنطقة خميلنيتسكي.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع هجوم صاروخي روسي جديد على بلدنا... أصاب موتور سيش ومنطقة خميلنيتسكي".

كما أوضح أن موسكو أطلقت صواريخ "كينجال" الفرط صوتية وصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، قصفت ايضا مركزا لنقل الدم في كوبيانسك بمنطقة خاركيف، معلنا سقوطَ قتلى وجرحى.

وكان حاكم المنطقة يوري مالاشكو قد أورد في وقت سابق عبر تلغرام أن الهجوم الروسي استهدف منطقة عند أطراف المدينة وتسبب باندلاع حريق.

يذكر أن الدولة الأوكرانية قامت عام 2021 بتأميم شركة "موتور سيش" التي تصنع خصوصا محركات للطائرات والمروحيات.

ثم باتت تديرها مباشرة في نوفمبر 2022 إلى جانب شركات أخرى انطلاقا من "أهميتها الاستراتيجية". وتتولى وزارة الدفاع إدارة أصول هذه الشركات بهدف "تأمين الحاجات الملحة للقوات المسلحة".

ويقع مقر المجموعة في زابوريجيا (جنوب) التي تسيطر القوات الروسية على جزء منها.

في حين تقع منطقة خميلنيتسكي غرب أوكرانيا على بعد مئات الكيلومترات من الجبهة، لكن القصف الروسي يستهدفها بانتظام. وتضم خصوصا مطاراًعسكريا أوكرانيا مهما.

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كييف في مرمى.. صواريخ كروز الروسية تقصف 'هدفا استراتيجيا" في عدة مواقع أوكرانية

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