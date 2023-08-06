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بالفيديو.. الغموض يلف مصير الانقلاب في النيجر!

الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

لايزال الوضع في النيجر اسير التطورات الاخيرة المتمثلة بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مازوم، فيما اعطت المجموعة  الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس، العسكر مهلة اسبوع واحد حتى يعيد الامور الى ما كانت عليه، وسط مخاوف كبيرة من تدخلات عسكرية فرنسية في البلاد.

العالم - خاص العالم

والانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر هو خامس انقلاب تشهده البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، والذي جاء في سياق موجة جديدة من الانقلابات والانقلابات المضادة شهدتها دول منطقة الساحل الأفريقي خلال العامين الماضيين فقط.

و علق "سام يوسف " : " قائد الانقلاب في النيجر : "أوقفت النيجر تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا بأثر فوري ." هذا يعتبر اعلان حرب على فرنسا"

و علق حساب "حقيقة الحدث" : " النيجر تتحدى امريكا ، أمريكا: سنقطع المساعدات عن النيجر. ليرد قادة الانقلاب في النيجر: احتفظوا بمساعداتكم للمشردين في بلادكم .. لا حاجة لنا بها".

المزيد بالفيديو المرفق..

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