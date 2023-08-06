بالفيديو.. الغموض يلف مصير الانقلاب في النيجر!

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والانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر هو خامس انقلاب تشهده البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، والذي جاء في سياق موجة جديدة من الانقلابات والانقلابات المضادة شهدتها دول منطقة الساحل الأفريقي خلال العامين الماضيين فقط.

و علق "سام يوسف " : " قائد الانقلاب في النيجر : "أوقفت النيجر تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا بأثر فوري ." هذا يعتبر اعلان حرب على فرنسا"

و علق حساب "حقيقة الحدث" : " النيجر تتحدى امريكا ، أمريكا: سنقطع المساعدات عن النيجر. ليرد قادة الانقلاب في النيجر: احتفظوا بمساعداتكم للمشردين في بلادكم .. لا حاجة لنا بها".

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