مؤتمر جدة لن يوقف الحرب الاوكرانية لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال رياض عيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية مؤتمر جدة، فرصة لفلوديمير زيلينسكي لاعطاء رأيه، لكن المسألة هي ان الحرب الدائرة هي بين روسيا والغرب الانغلوساكسوني ومطالب بوتين تتجاوز اوكرانيا، ولها علاقة بالحلف الاطلسي واوروبا والنظام العالمي الجديد وترتيبات مابعد الأحادية القطبية.

وأكد ان وقف روسيا لاتفاقية الحبوب في هذا التوقيت تحديداً أصاب اوروبا في الصميم لأنها تأخذ 40 بالمئة من الحبوب التي يتم تصديرها للعالم ووقف تصدير الحبوب يؤثر علی أوروبا أكثر ما يؤثر علی جميع العالم.

وأوضح ان اوروبا أصبحت تئن بسبب الطاقة من جانب وتئن بسبب الحبوب من جانب أخر وهذا يجعل اوروبا امام أزمتين وهذا في حين ان الغرب تكبد فشلاً ذريعاً في التقدم لأمتار من خلال الهجوم الاوكراني المعاكس علی روسيا وهذه المعطيات تؤكد ان الحرب التي شنتها اميركا والناتو لضرب روسيا وتفتيتها أتت بنتائج معاكسة علی الغرب واميركا.

وبيّن ان الولايات المتحدة اعطت زيلينسكي فرصة طرح مبادرته من خلال مؤتمر جدة، الا ان قدرة التسويق لهذه المبادرة مفقودة، فروسيا هي القادرة علی الارض والمعركة مفتوحة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد ان المعركة ستستمر الی مابعد الانتخابات الاميركية.