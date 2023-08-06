ايران تحتفل باليوم الوطني للصحفيين + فيديو

العالم - مراسلون

"إيران القوية، مع المراسلين صانعي الامل" عنوان مؤتمر لتكريم المراسلين في العاصمة الايرانية طهران. مؤتمر تمحور حول دور الاعلام في توعية وتثقيف الجمهور وجمع الآراء والمعلومات والمواقف تجاه قضية معينة، ويعتبر أقوى أداة اتصال في العالم الناشئ لزيادة الوعي الاجتماعي وتأثيره على الفرد والمجتمع.

وقال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي في کلمة له خلال المؤتمر:"عالم اليوم يتنافس للسيطرة على العقول والقلوب، ودور الإعلام في هذه العملية دور مركزي ومؤثر وحاسم، المراسلون هم صانعو الحقائق ولديهم تواجد حقيقي في مختلف الساحات ويعملون بمحبة وباحترافية لنقل رسائل وصور مهمة لأحداث بلدنا وثورتنا ونظامنا".

وقال وزير الثقافة الايراني، مهدي اسماعيلي:"نحن الآن نواجه تقنيات جديدة تسمح للجميع باستقطاب جمهور عالمي وراء الحدود، البيئة الإعلامية خرجت عن تعقيدات الماضي وقد أصبحت عملية بسيطة ويمكن الوصول إليها".

وأكد المشاركون على الدور الحيوي للإعلام في رصد القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع، وكذلك في التحقق من ردود الفعل والتفاعلات والآراء المختلفة حول هذه القضايا، وتعزيز النقاش والحوار وتوجيه الرأي العام نحو الحلول الإيجابية والبناءة".

وقال ممثل حركة حماس في طهران، خالد القدومي لقناة العالم:"اليوم عندما نتحدث عن الاعلام نتحدث عن أهم سلاح يستخدم علی مستوی النخب وعلی مستوی العقول وحرب الرواية، فاليوم حرب الرواية تساوي کل الحروب الخشنة وحروب الصواريخ وکل هذه الحروب التي هي مهمة وعصب أساسي للمقاومة".

تتمثل إحدى استراتيجيات الحكومة الإيرانية في تكريم المكانة المشرقة للمراسلين وخلق بيئة مناسبة لتقديم معلومات دقيقة وكاملة وفي هذا السياق تم ايضا تكريم عوائل شهداء الإعلام، الى جانب الصحفيين الأجانب المقيمين في إيران.

مهنة المراسل مهنة التمسک بمبادئ الصدق والتحقق من الاخبار والمعلومات وتفعيل دور الرقابة علی الجهات والمؤسسات الرسمية والخاصة في المجتمع.