قائد الثورة الإسلامية: لا قيود على الملاحة في البحار

العالم - ايران

"لا قيود على الملاحة في البحار والمضائق الحرة"؛ هذا ما اكده قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي اثناء استقباله طاقم المجموعة البحرية ست وثمانين التابعة للجيش الإيراني وعائلاتهم حيث اشار سماحته الی أن البحرية الإيرانية أثبتت عدم جدوى تهديدات البعض وقيودهم على الملاحة في البحار والمضائق وان التهديدات اصبحت لا معنى لها بسبب شجاعة وبسالة القوات الايرانية التي طافت بحار العالم.

وقد أشاد سماحته بمهمة الدورية وقال إنّه لا مثيل لها في تاريخ الملاحة البحرية الايرانية. وأوضح أن المجموعة بإبحارها حول العالم ساهمت في استتباب الامن في ايران وأثبتت أن البحار ملك للجميع، مؤكداً أن البحرية الايرانية طبقت عملياً قانون السلامة العامة وان البحار للجميع.

وصرح قائد الثورة الاسلامية:"اليوم يعتدي الاميرکيون علی ناقلات النفط ويساعدون عصابات التهريب البحري، وهذا انتهاک کبير من قبلهم يحدث في منطقتنا ولدينا معلومات انه يجري في أماکن اخری. وهذه الأعمال هي انتهاک للقانون الانساني والدولي لايمکن تجاهله، وانتم نفذتم قانون السلامة العامة للبحار للجميع".

ووجه آية الله خامنئي الشكر الخالص لقادة وقوات الدورية ست وثمانين (المكونة من المدمرة دنا والسفينة اللوجستية العملاقة مكران) واعتبر الإبحار لمسافة خمسة وستين ألف كيلومتر في حوالي ثمانية أشهر حول العالم فخراً غير مسبوق في تاريخ الملاحة البحرية الإيرانية.

هذا وكان قائد الثورة الاسلامية أمر في وقت سابق القوة البحرية الايرانية بأن تتواجد في كل محيطات العالم وأجرت قوات الدورية ست وثمانين جولة مكوكية استطاعت من خلالها اثبات قدرات البحرية الايرانية من خلال التواجد في المحيطات والبحار وكسرت الحظر الامريكي الغربي على ايران كما اثبتت قدرتها وشجاعتها. واللافت في الامر هو ان القطع البحرية التي شاركت في هذه المهمة لاول مرة في تاريخ ايران هي قطع من صنع ايراني بالكامل حيث ان المدمرة 'دنا' من أكثر المدمرات الايرانية تطوراً اذ يبلغ طولها اربعة وتسعين متراً وعرضها احد عشر مترا وضمن اربع مدمرات تم تصميمها وصناعتها في مصانع سلاح البحرية في الجيش الايراني كما اعلنت القوات البحرية الايرانية نيتها القيام برحلة للتوجه إلى القطب الجنوبي مستقبلا.