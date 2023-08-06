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السفير الإيراني في بغداد يلتقي المبعوثة الأممية المعنية بشؤون العراق

السفير الإيراني في بغداد يلتقي المبعوثة الأممية المعنية بشؤون العراق
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

إستقبل السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق اليوم الأحد، مبعوثة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بشؤون العراق جينين بلاسخارت.

العالم - إيران

وجرى اللقاء بين السفير الإيراني والمبعوثة الاممية، اليوم الأحد بمبنى سفارة الجمهورية الإسلامية في العاصمة العراقية؛ حيث تباحث الجانبان حول آخر المستجدات المتعلقة بالملفات الأمنية والتي تهم إيران والعراق.

وفي تصريح لها خلال اللقاء مع "آل صادق" اليوم، أكدت "بلاسخارت" على ضرورة تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد.

إالى ذلك نوه السفير الإيراني في بغداد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة فيما يخص العراق وعلاقاته مع دول الجوار؛ داعيا "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" (يونامي) إلى متابعة قضايا هذا البلد بمزيد من الجدية.

علما أن المبعوثة الأممية جنين بلاسخارت قامت على رأس وفد الأحد الماضي بزيارة طهران، وأجرت مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم وزير الخارجية "حسين أميرعبداللهيان".

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