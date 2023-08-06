الجهاد الإسلامي : جريمة الاحتلال في جنين عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله

العالم- فلسطين

وقال سلمي في تصريح صحفي مقتضب : الجريمة التي ارتكبها العدو في جنين هي عدوان على الشعب الفلسطيني بكامله، مؤكداً أنه سيدرك العدو عمّا قريب أن حماقاته وارهابه سيقابل برد قوي من المقاومة، وأن سرايا القدس لا تفرط أبداً بدماء مجاهديها وقادتها".

وتابع قائلاً : إن المقاومة هي السبيل والنهج الذي يمثل الشعب الفلسطيني ، ولن تضعف المقاومة أبداً بفعل جرائم العدو بل ستزداد قوة وعزمًا واصرارًا على المضي في القتال والمواجهة؛ حسب موقع فلسطين اليوم الاخباري.

هذا واغتالت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الأحد، ثلاثة مقاومين فلسطينيين، بعد إطلاق النار صوب مركبتهم قرب دوار عرابة جنوب جنين.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بعد استهداف المقاومين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المركبة الفلسطينية، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المكان.

ووثق مقطع فيديو عملية الإعدام بشكل مباشر بعد إطلاق النار من قبل أفراد القوة الخاصة على المركبة، وبوابل من النار.

وادعى جيش الاحتلال أنه أحبط خلية كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، مشيرًا إلى أن عدد أفرادها ثلاثة. وبحسب بيان مشترك لجيش الاحتلال مع "الشاباك"، فإنه تم "تصفية" قائد الخلية نايف أبو صويص من سكان مخيم جنين، متهمًا إياه بالوقوف خلف سلسلة هجمات، كما أنه على ارتباط وتواصل مع نشطاء من غزة.

فيما قالت مصادر محلية من مخيم جنين، أن من بين الشهداء لؤي أبو ناعسة، بينما الشهيد الثالث هو براء أحمد القرم (15 عامًا) وفق ما أبلغ الارتباط عائلته.

