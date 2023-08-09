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ولاية القضارف السودانية تغلق الحدود وتمنع دخول الأجانب

ولاية القضارف السودانية تغلق الحدود وتمنع دخول الأجانب
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن حاكم ولاية القضارف شرقي السودان محمد عبد الرحمن محجوب، إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار ومنع دخول الأجانب.

العالم - السودان

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بأن "والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب، أصدر أمر طوارئ رقم 3 لسنة 2023، نسبة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحفاظا على سلامة المواطنين بالولاية".

وذكرت الوكالة أن أمر الطوارئ نص على "منع تجمعات المواطنين لأي غرض، إلا عبر إذن من الجهات الأمنية المختصة".

وتشمل التجمعات الممنوعة "الملاعب الرياضية، والمواكب والمسيرات والمظاهرات، والاحتفالات الدينية، واحتفالات الافراح"، وفق المصدر ذاته.

وتابع "كما ينص أمر الطوارئ على إغلاق الحدود والمعابر الدولية مع دول الجوار، ومنع دخول الأجانب، إلا ما تقرره السلطات بشأن استقبال السودانيين العالقين بالخارج أو السماح للأجانب بمغادرة البلاد" .

وتقع ولاية القضارف في شرقي السودان، وهي متاخمة للحدود الإثيوبية، ويبلغ طول الشريط الحدودي لولاية القضارف مع إثيوبيا نحو 265 كيلومترا.

وإثيوبيا هي إحدى الدول التي عبر إليها عشرات الآلاف من السودانيين منذ اندلاع القتال منتصف أبريل الماضي، إلى جانب مصر وتشاد وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا.

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