بيان صادر عن حزب الله حول أحداث الكحالة جنوب شرق بيروت

العالم-لبنان
وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي: أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة وفي ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث بدؤوا برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى حيث استشهد لاحقا.
وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم.
وحسب وسائل الاعلام المحلية هناك قتيل من بلدة كحالة و اتهموا عناصر حزب الله باطلاق النار عليه. و بعد هذا الحادث تجمع أهالي الكحالة و قطعوا الطريق الدولية بين بيروت و شرق لبنان.