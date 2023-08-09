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بيان صادر عن حزب الله حول أحداث الكحالة جنوب شرق بيروت

بيان صادر عن حزب الله حول أحداث الكحالة جنوب شرق بيروت
الأربعاء ٠٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

أصدر حزب الله، مساء الأربعاء، بيانا بشأن ما وقع في الكحالة بلبنان، عقب التوتر التي شهدته المنطقة إثر انقلاب شاحنة تابعة للحزب.

العالم-لبنان

وأصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله البيان التالي:‎ أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة وفي ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على افراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث بدؤوا برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن ‏إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقا.

وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم.

وحسب وسائل الاعلام المحلية هناك قتيل من بلدة كحالة و اتهموا عناصر حزب الله باطلاق النار عليه. و بعد هذا الحادث تجمع أهالي الكحالة و قطعوا الطريق الدولية بين بيروت و شرق لبنان.

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بيان صادر عن حزب الله حول أحداث الكحالة جنوب شرق بيروت

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