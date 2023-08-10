وزير الخارجية الايراني يصل الى بريتوريا

العالم - ايران

وأفاد مراسل وكالة انباء فارس الموفد، بأن حسين امير عبداللهيان وصل على رأس وفد الى بريتوريا، للمشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وجنوب افريقيا.

وكان امير عبداللهيان قد اعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن نيته القيام بزيارة الى جنوب افريقيا. كما اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني صبح الاربعاء، عن زيارة وزير الخارجية الايراني الى جنوب افريقيا، بهدف المشاركة في الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرنية وجنوب افريقيا.

وفضلا عن المشاركة في هذا الاجتماع، من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني مع رئيس جنوب افريقيا ووزير الخارجية، ويجري معهما محادثات في اهم القضايا ذات المشترك على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

وكان امير عبداللهيان قد صرح للمراسلين قبيل مغادرته طهران، بأنه بعد السنوات الثلاث على جائحة كورونا، هذه هي المرة الاولى يتم فيها عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وجنوب افريقيا في بريتوريا، بعد توقف دام ثلاث سنوات، واصفا هذا الاجتماع بأنه يمثل فرصة للقاء مع رئيس جنوب افريقيا ووزير الخارجية لبحث العلاقات الثنائية وبعض الموضوعات الدولية.

كما اعلن أمير عبداللهان، ان آية الله ابراهيم رئيسي سيقوم بزيارة رسمية الى جنوب افريقيا في 24 آب/اغسطس للمشاركة في مؤتمر اصدقاء "بريكس"، وكذلك تم الاتفاق على موعد في الخريف للجانب الثنائي من زيارة الرئيس الايراني الى بريتوريا، وقد أدرجنا التنسيق لكلا الزيارتين على جدول اعمالنا.