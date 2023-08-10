الجهاد الإسلامي تنظم عرضا عسكريا برفح + فيديو

العالم- مراسلون

بخطى الواثق من دربه والمتيقن بالنصر، نظمت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي عرضا عسكريا كبيرا جنوب القطاع استعرضت خلاله امكانياتها التي تؤكد تطور قدراتها رغم اغتيال الشهداء.

وقال القائد الميداني في سرايا القدس أبو محمد" الصف الأول يستشهد والصف الثاني يستشهد والصف العاشر يستشهد.. ولكن الثورة لن تخمد بإذن الله، جهادنا مستمر وقتالنا ماض حتى القدس".

من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش"نؤكد على استمرار مشروع المقاومة والجهاد وعلى تمسكنا بسلاح المقاومة وعلى رفضنا كل أشكال التسوية والتنسيق والتطبيع مع هذا العدو ورفضنا كل أشكال حول السياسية، الطريق إلى القدس وإلى حيفا ويافا وطبرية فقط بالمقاومة لا بالمهادنة والإستسلام".

بعد 9 أشهر من معركة وحدة الساحات رممت السرايا مخزونها الصاروخي فوصل براق 85 الى تل ابيب ورسم لوحة خلدها التاريخ.

وقد فاجأت الاحتلال بقدرات جديدة في معركة ثأر الأحرار، أهمها سلاح المسيرات والدفاع الجوي ما دفع الجماهير لنثر الورود على من ثأروا لنداء القدس ودماء الشهداء.

وقالت والدة شهيد أم طارق حسنيين: الحمدلله العملية نجحت وهذا تاج فخر، ما زلنا متواصلين ومستمرين، لأن العدو لا يعرف إلا لغة الحرب.

وقال محمد منصور شقيق الشهيد خالد منصور "هذه الجموع الموجودة أمامنا هي أهم دليل على تكريم الشهداء وعلى حب الناس لهؤلاء الشهداء".

بدورها قالت أم شادي شقيقة أحد الشهداء و المشاركة في الفعالية "لن تهزم المقاومة ما دامت هناك امرأة تلد.. لن تهزم المقاومة أبدا".

ويستمر الطريق بجنده، الذين لا ترتجف ايديهم ولا تخبو عزائمهم ومن خلفهم شعب يشد أزرهم عند ملاقات العدو.

على الرغم من سيطرة الإحتلال الاسرائيلي على كامل أجواء قطاع غزة واعتداءاته المستمرة منذ عام 2008 وحتى الان، إلا أنه لم ي ستطع ردع المقاومة الفلسطينية التي أثبتت عبر سواعد مجاهديها المحاصرة أن بيت الإحتلال أوهم من بيت العنكبوت.

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