بولندا تعتزم نشر نحو 10 آلاف جندي لحماية حدودها الشرقية

العالم- اوروبا

وقال الوزير للإذاعة العامّة إنّ العملية ستشمل "نحو عشرة آلاف جندي، أربعة آلاف منهم سينخرطون مباشرة في عمليات مؤازرة لشرطة الحدود وستة آلاف على شكل تعزيزات".

وكان بلاشتشاك أعلن الأربعاء أنّ الجيش البولندي سيرسل في غضون أسبوعين ألفي جندي إضافي لتعزيز الحدود مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أنّ هذه التعزيزات ستنضمّ إلى ألفي عسكري منتشرين أساسا في هذه المنطقة.

وتابع قائلا "ننقل قوات الجيش قرب الحدود مع بيلاروسيا لردع المعتدي لكي لا يجرؤ على مهاجمتنا".

وحذّرت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤخرا من خطر استفزازات مصدرها بيلاروسيا وكذلك أيضا من المخاطر المحتملة التي تشكّلها مجموعة فاغنر الروسية المسلّحة التي بات مقرّها في بيلاروسيا.

كذلك، تتّهم وارسو كلا من مينسك وموسكو بالسعي مجددا لإرسال آلاف المهاجرين إلى أراضيها لإغراق الاتّحاد الأوروبي بهم وزعزعة استقرار المنطقة.

وقبل يومين من جهته، اعتبر القائد العام لحرس الحدود البولندي الجنرال توماش براغا أن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى "مجموعة إجرامية معادية تنظم الهجرة غير الشرعية". وأضاف "بالطبع يدر عليهم ذلك أرباحا طائلة".

وأفاد الجنرال براغا أن 19 ألف مهاجر غير نظامي حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع 16 ألفا خلال العام 2022.

وأوضح أنه تم تسجيل "رقم قياسي" في يوليو/تموز الماضي، مع محاولة أكثر من 4 آلاف شخص عبور الحدود.

لكن نائب وزير الداخلية لفت إلى أن الوضع على الحدود "لم يعد اليوم فوضويا كما كان قبل سنتين" حين كانت محاولات عبور الحدود تتم "بدون مشاركة حرس الحدود" البيلاروسيين.

وتشعر بولندا بقلق متزايد إزاء منطقة الحدود منذ وصول مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر إلى بيلاروسيا الشهر الماضي بدعوة من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وتواصل روسيا البيضاء مناوراتها العسكرية قرب الحدود هذا الأسبوع، وقال الرئيس لوكاشينكو مرارا إنه يكبح جماح مقاتلي فاغنر الذين يريدون مهاجمة بولندا.

كما اتهمت بولندا والدول الغربية النظام البيلاروسي بتشجيع، وحتى تنظيم، تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.