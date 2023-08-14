17 عاماً ومازال الاحتلال يبحث عن هزيمة مفخرة صناعته العسكرية الميركافا

لبنان الذي الذكرى السابعة عشر بمزيد من الاصرار والتمسك بخيار المقاومة حيث عمت مظاهر النصر برفع جداريات القادة ورايات المقاومة وعلم لبناني عملاق رفع على احد التلال الجنوبية، كان واضحا الاعتزاز الذي لف قرى ومناطق الجنوب ليؤكد من جديد ثبات الموقف وصدق الوعد.

المواطنون اكدو ان هزيمة الاحتلال عزز ثقتهم بمقاومة قادرة على حماية سيادة البلاد وفق ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

يشار الى ان انتصار المقاومة في تموز/ يوليو 2006 شكل نقطة تحوّل رئيسية ومفصلية في الصراع ضد الاحتلال، وارساء المعادلة الرادعة له بعد تآكل قوة ردعه وانقسام ساحته العسكرية والسياسية، وكشف المقاومة عن منظومة ثأر الله الصاروخية ودورها في تدمير فخر صناعاته العسكرية، محولة الاودية والهضاب الى مقبرة للميركافا وآلياته وعتاد جيشه المهزوم.