أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- ايران ..

وزير الخارجية منوها لتبادل السجناء مع أمريكا.. لانستهدف إبرام إتفاق مؤقت بالمفاوضات النووية .

- سياست روز ..

مطالبات شاملة بالإنتقام من الإرهابيين الدواعش.. مرقد شاهجراغ سيبقى شوكة بعيون الإرهاب .

- كيهان ..

الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ , حصيلة إستنجاد أمريكا بداعش بعد تلقيها صفعة مؤلمة .

- قدس ..

نواب بالكنيست .."إسرائيل" لاتسير بمنحدر بل تقف على حافة الإنهيار بالكامل .

- ابرار ..

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عودة خطر الإرهاب الداعشي في المنطقة .

- ارمان ملي ..

تلبد سماء العلاقات الروسية الفلندية بسحب قاتمة , وأنباء عن حشود روسية على الحدود المشتركة.

- اطلاعات..

صنعاء .. حرب التحالف السعودي على اليمن أودت بحياة ثمانية آلاف طفل يمني .

- عصر ايرانيان ,..

في ذكرى حرب الـ 33 يوما.. حزب الله لبنان حطم أسطورة الجيش الذي لايقهر.

- مردم سالاري ..

تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز .

- جوان ..

مطالبات واسعة من القضاء بإنزال أشد العقاب على الذين يقفون وراء جريمة شاهجراغ .

- رويش ملت ..

وزير الخارجية .. لم ولن نقبل بأي اتفاق مؤقت في المفاوضات النووية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها ( إعصار في بيت العنكبوت )..

الكنيست الصهيوني سيعقد جلسة طارئة يومَ غدٍ الاربعاء لا لمناقشةِ استمرارِ التظاهرات والاضرابات ضد قانون التعديلات القضائية الذي مَرَّرته حكومةُ نتنياهو , بل لمناقشةِ سبلِ تَفادي خطر انهيار ِالجيش.

( الذي يحدث في فلسطين المحتلة اليوم هو تمرد واسع النطاق على الأوامر ورفض مواصلة الخدمة العسكرية بمختلف قطاعات الجيش)

هذه الازمة الاكثر خطورة , طَفَت على السطح مؤخرا ببيانٍ من اركان الجيشِ حذَّر من ضعف وتراجع جهوزية القوات المسلحة في ظل فوضى الصراعِ بين الحكومة والمعارضة واِصرارِ نتنياهو على التعديلاتِ القضائية, الامر الذي فجَّر غضبَ الاخير واشتباكَهُ بجدل حاد مع قيادات الجيش.

ان الفوضى الداخليةَ العارمةَ تَعصف بالكيان من عدة مسارات ليبدوَ واضحا للعيان تماما مدى هشاشتِه , هذه الفوضى وتبعاتُها الخطيرة تُعزز الرؤية القائلة اِن هذا الكيان يسير بشكل متسارع نحو الزوال بالفعل.

2- اطلاعات ..

في مقالِها الذي يحمل عنوان ( درس لأردوغان وعلييف) كتبت صحيفة اطلاعات ..

قوى الامن التركيةُ فَكَّكت خليةً جاسوسيةً لجهاز الموساد الصهيوني واعتَقَلَت عناصرَها ليَكشِفَ التحقيقُ ان مهمتَها الرئيسيةَ الاخلالُ بمسار العلاقات التركية الايرانية مع جمعِ معلوماتٍ خاصة عن كبار المسؤولين والشخصيات السياسية بتركيا لاستخدامِها كاوراقِ ضغطٍ وابتزازٍ عند الحاجة .

( إن ايران حذرت تركيا وجمهورية آذربيجان مرارا من خطر إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وخطر فتح الأبواب أمام النشاطات الصهيونية )

ولكنْ مع ذلك صمَّت انقرةُ وباكو آذانَهما في تجاهلٍ لنصائحِ وتحذيرات بلادنا, لكنْ مع ذلك قد يُدرِكُ الرئيس التركي اردوغان وكذلك نظيرُه الاذربيجاني علييف الان وبعد اعتقال شبكة الموساد بأن تحذيراتِ ايران كانت في محلها تماما وان الصهاينة خطرٌ على امن واستقرار بلدان المنطقة .

3- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقرير لها عن الاوضاع بالنيجر يحمل عنوان ( محاكمة رئيس الجمهورية المقال )..

يبدو ان قادة الانقلاب العسكري في النيجر بصدد تنفيذ تهديداتهم لمجموعة بلدان ايكواس بشأن محاكمة الرئيس المقال محمد بازوم باتهام الخيانة العظمى.

( قادة الإنقلاب سبق أن لوحوا بإحتمال قتل بازوم في حالة تنفيذ بلدان ايكواس قرارها بالتدخل عسكريا بالنيجر )

ان قادة الانقلاب بالعاصمة نيامي يناورون على هذه الورقة الى جانب القيام باستعدادات عسكرية واسعة وطَلَبِ الدعمِ من مالي وبوركينافاسو لدفع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا وكذلك فرنسا لاعادة النظر بايةِ قراراتٍ للتدخل عسكريا بالنيجر.

4- سياسة روز..

صحيفة سياسة روز كتبت عن ذكرى حرب ال33 يوما بين حزب الله لبنان والقوات الصهيونية في يوليو تموز عام 2006 في مقالها (الدروس الخالدة )..

سجلت المقاومة الاسلامية في لبنان بمحورية حزب الله ملحمة بطولية خالدة بإلحاق هزيمة مُنكَرَةٍ ومدوّية بالجيش الصهيوني على مدى ثلاثة وثلاثين يوما متتالية بيوليو 2006 .

( إنتصار المقاومة الإسلامية بلبنان بحرب الثلاثة والثلاثين يوما كان بداية لمسار تغيير موازين القوى لصالح المقاومة في المنطقة)

ذلك الانتصار قلب الطاولة تماما على مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي رَوَّجَت له واشنطن لتكريس الوجود الصهيوني وإضعافِ قوى المقاومة, كما حطم ذلك الانتصارُ اسطورة الجيش الصهيوني الذي لايُقهَر وكَشَفَ زيفَها وخُواءَها.

5- خراسان ..

في مقالِها ( الرياض والفخ الأمريكي الجديد) كتبت صحيفة خراسان في الشأن اليمني ..

الولاياتُ المتحدة تتحدث في العلن عن ضرورةِ وقف الحرب التي يشنُّها التحالفُ السعودي على اليمن , لكنَّها تسير عمليا في الاتجاه المعاكس تماما عبر نشرِ المزيد من القوات والقِطَعِ البحرية بباب المندب وخليج عدن وقربِ المياه الاقليمية اليمنية .

( إن التحركات العسكرية الأمريكية حول اليمن دفعت صنعاء لإطلاق تحذيرات جدية بالتصدي لأي إنتهاك أمريكي للسيادة الوطنية اليمنية)

ان هذه الاجواء تنذر باحتمال حدوث تصعيدٍ يُعرقل اية جهود مبذولة لاحلال السلام وانهاء الحرب باليمن .ان هذه التطورات قد تُعرقل التحرك السعودي للخروج من المستنقع اليمني وربما يُعيد التحالف السعودي للمربع الاول واضاعةِ كلِ ما تم تحقيقُه لايجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب الظالمة على اليمن .