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رئيس البرلمان الأرميني:

إيران تدعم إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في أنحاء المنطقة

إيران تدعم إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في أنحاء المنطقة
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس البرلمان الأرميني لدى استقباله السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية عن تقديره لدور طهران في إرساء السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة ، مؤكدا أن إيران كانت وستظل شريكًا خاصًا لأرمينيا.

العالم-ايران

وقال "آلان سيمونيان"، رئيس البرلمان الأرميني ، في لقاء مع "مهدي سبحاني" السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية في يريفان ، إن إيران التي تدعم من خلال سياستها المتوزازنة إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة ، سوف تظل شريكا خاصا لأرمينيا.

وأعرب سيمونيان عن ثقته في أن السفير الإيراني الجديد سيعمل على تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية الودية. وناقش الجانبان أهمية العلاقات البرلمانية وأكدا على التفاعل واستخدام القدرات البرلمانية لحل القضايا على الفور وتم التأكيد بشكل خاص على التعاون البرلماني الودي بين البلدين.

وتطرق سيمونيان الى زيارته الرسمية إلى طهران العام الماضي وأضاف أنه يترقب الزيارة المتبادلة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" لبلاده.

كما أعرب هذا المشرع الأرميني الكبير عن تعاطفه مع ذوي وأصدقاء ضحايا هجوم يوم الأحد الإرهابي على ضريح شاهجراغ وأكد أن الحرب المشتركة ضد الإرهاب يجب ان تكون من الواجبات الأساسية .

بدوره اكد السفير الإيراني أن الإرهاب ليس له جنسية وحدود ، وقال إن الصداقة بين البلدين تقوم على إدانة الأعمال الإرهابية.

وأشار سيمونيان أيضا إلى الحصار الذي تفرضه جمهورية أذربيجان على ممر لاتشين والأزمة الإنسانية الخطيرة الناجمة عن هذا العمل في منطقة ناغورني قره باغ وشدد على ضرورة رفع الحصار على الفور. وقال إن جهود الجانب الأرميني لإحلال سلام دائم في منطقة جنوب القوقاز ستكون مفيدة لجميع شعوب المنطقة.

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رئيس البرلمان الأرميني: إيران تدعم إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في أنحاء المنطقة

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