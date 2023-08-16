ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 45 قتيلا و146 جريحا

العالم-ليبيا

وقال مرسيط في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "الحصيلة الرسمية لضحايا اشتباكات التي شهدتها عدة مناطق في العاصمة الليبية طرابلس وصل إلى 45 قتيلاً و146 جريحًا".

وأكد مرسيط أن المركز "قام بإجلاء أكثر من 296 عائلة كانوا عالقين في مواقع الاشتباكات التي شهدتها عدة مناطق بطرابلس".

وأشار إلى أن "الهدوء عاد للعاصمة طرابلس بعد توقف العمليات العسكرية وعودة الحركة إلى طبيعتها في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث فتحت المحال التجارية أبوابها مجددًا".

وفي وقت سابق من اليوم، حث جامعة الدول العربية، السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن، إثر الاشتباكات المسلحة التي وقعت في العاصمة طرابلس، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أمس اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع واللواء "444" قتال، بعد إيقاف جهاز الردع لآمر اللواء "444" قتال محمود حمزة في مطار معيتيقة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة لحضور عرض عسكري رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.